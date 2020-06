Orlando ha incontrato la delegazione della comunità tunisina in Italia

Relazioni internazionali

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani a Villa Niscemi una delegazione della societÓ civile tunisina e della comunitÓ tunisina in Italia.

06/06/2020

Accompagnati da una rappresentante diplomatica dell'Ambasciata di Tunisia a Roma, erano presenti all'incontro Mounira Chagraoui, presidente dell'associazione Almassir les jeunes Méditerranée, che rappresenta 1604 famiglie con figli dispersi nel Mediterraneo; il console generale di Tunisia, Jalel Ben Belgacem; Sami Ben Abdelaali, deputato al Parlamento tunisino e Nadine Abdia, componente della Consulta delle Culture.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco - di una visita che conferma l'impegno di Palermo per i diritti ed una manifestazione di solidarietà alle 1604 madri di tunisini dispersi nel Mediterraneo durante i tentativi di raggiungere l'Europa.

Più volte mi sono incontrato con madri e mogli di dispersi dando sostegno in sede amministrativa e anche in sede giudiziaria. Il 29 giugno – ha concluso Orlando - il Parlamento tunisino incontrerà la Associazione ed io ho confermato il mio impegno per il superamento in campo nazionale di tante criticità incontrate dai familiari dei dispersi”.

