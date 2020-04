Coronavirus

Palazzo delle Aquile si illumina con il tricolore

Da questa sera Palazzo delle Aquile è illuminato con i colori della bandiera italiana.

06/04/2020

Come atto simbolico e di speranza per il superamento della emergenza del Covid-19, da questa sera Palazzo delle Aquile è illuminato con i colori della bandiera italiana, "Un atto simbolico ma di forte impatto in questo momento in cui è importante che tutti si sentano parte della comunità - ha commentato il sindaco Orlando -. Un modo per ribadire come nessuno è solo, nessun cittadino, nessuna città, in questo nostro sforzo comune per salvare vite umane e per uscire insieme da questo momento di forte crisi".

L'illuminazione con il tricolore di Palazzo delle Aquile è stata realizzata gratuitamente, come omaggio alla città, dalla ditta Idock Event light design e la Sms Eventi di Emanuele Noto.

