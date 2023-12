Svincolo Brancaccio

Palermo, a gennaio partono i cantieri svincoli di Brancaccio ''Porta Sud'': la presentazione

L'inizio dei lavori è previsto entro gennaio 2024, con una durata complessiva di 390 giorni.

19/12/2023

È stato presentato oggi al Centro commerciale Forum il progetto esecutivo per la realizzazione della “Porta Sud della città di Palermo” che comprende gli svincoli di Brancaccio. I lavori consegnati saranno realizzati dall’impresa Mammana Michelangelo srl di Castel di Lucio (Me) che si è aggiudicata l’opera per un totale di 3.390.964,32 euro, approvato dal Comune con la società Multi Veste Italy 4. L’inizio dei lavori è previsto entro gennaio 2024, con una durata complessiva di 390 giorni.

“Sblocchiamo un’opera strategica per la città che si trascina ormai da decenni, se si considera che la prima gara d’appalto risale al 1986 – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando -. Nell’ultimo anno sono stati compiuti passi decisivi per ripristinare i cantieri e completare i lavori. È l’ennesima dimostrazione di come questa amministrazione stia seguendo con grande abnegazione i cantieri delle grandi opere pubbliche della città e ringraziamo anche il presidente della Regione Siciliana Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Aricò per il supporto dimostrato anche per sbloccare questi lavori. Realizzare la cosiddetta Porta sud della città con i nuovi svincoli significa offrire un’alternativa per raggiungere la zona sud della città, in particolare per chi arriva da Catania, e alleggerire il peso del traffico sul ponte Giafar e in via Oreto”.

Inoltre, nel 2022 è stato richiesto dall’amministrazione comunale di inserire le rampe lato monte (il lato sud) tra le opere da finanziare con i fondi del PNRR, proposta che il governo ha accolto, erogando un finanziamento di circa 5.000.000 di euro. Anche questo progetto è stato approvato dall’amministrazione comunale e, poiché quest’opera rientra nell’ambito degli accordi quadro previsti dal PNRR, risulta già individuato il Consorzio Italia Scarl Santa Venerina (CT) quale appaltatore dei lavori. Anche per le rampe lato sud l’avvio dei lavori è previsto entro gennaio 2024 e, anche in questo caso, le opere saranno completate in 390 giorni.

“Il dialogo con il Comune di Palermo in merito al progetto degli svincoli autostradali e’ durato circa 4 anni e siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trovare insieme il modo di rendere questo progetto concreto ed attuabile. Gli svincoli infatti non solo miglioreranno l’accessibilità al centro ma consentiranno anche una sostanziale riduzione del traffico veicolare nel quartiere Brancaccio riducendo le emissioni da gas di scarico ed i rumori a beneficio degli abitanti del quartiere”, afferma Maria Luisa Rivilli, Head of Technical di Multi in Italia nonché procuratore della MVI4 Srl la società proprietaria del centro commerciale Forum Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

