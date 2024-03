festa della birra

Palermo, a SanLorenzo Mercato torna la festa della birra

Dal 15 al 17 marzo, celebreremo il Mercato con la Festa della Birra, dove i sapori unici dei birrifici artigianali locali saranno protagonisti.

Palermo, si prepara a festeggiare un evento straordinario che unisce la passione per la birra artigianale e la gioia di celebrare otto anni di attività di Sanlorenzo Mercato.

Sanlorenzo Mercato festeggia otto anni di successi, iniziative e attività che hanno coinvolto tutta la città e non solo, con oltre 1 milione e 200 mila visitatori, in otto anni Sanlorenzo Mercato è stato il cuore pulsante di iniziative volte a promuovere le eccellenze enogastronomiche istituendo dei format vincenti come lo Sfincione Fest e il Cannolo Fest, eventi di punta attesi da cittadini e addetti ai lavori.

Partecipazione di Birrifici Artigianali di Eccellenza:

I birrifici 24 Baroni, Kinysia, Birra dei Vespri, Irias e Chinaschi illumineranno le tre giornate con le loro creazioni uniche e apprezzate. Sperimenta la varietà di gusti e scopri i segreti dietro la produzione di birra artigianale. Acquistando il carnet da 12€ si avrà la possibilità di degustare 4 birre artigianali, più un omaggio e avere il bicchiere riutilizzabile per tutte le degustazioni

Musica Dal Vivo per Tutti i Gusti:

Le serate saranno allietate da esibizioni musicali dal vivo dai Treephase, ai We Man fino al tributo ai Queen con i Good Company, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Masterclass di Degustazione con 24 Baroni:

Il 16 marzo alle ore 18, aperta a tutti l’opportunità di partecipare a una masterclass di degustazione di birra artigianale al costo di 12€ curata da 24 Baroni. Accompagnata da finger food speciali preparati dalle nostre botteghe, con abbinamenti unici che delizieranno i palati più esigenti.

Attività per i Più Piccoli:

Il divertimento non è solo per gli adulti! Il 16 marzo, a partire dalle ore 17, i laboratori profumati a cura dei nidi I cangurotti e Favolandia, a tema arance intratterranno i più piccoli con attività coinvolgenti.

Inoltre, il 17 marzo, i bambini avranno l'opportunità di creare con morbida lana delle arance da portare a casa, il laboratorio a pagamento e con posti limitati è a a cura del Nido di Lana.

Domenica 17 marzo la festa conclusiva nel giardino del Mercato con giocolieri, trampolieri e spettacoli gratuiti garantendo risate e divertimento per tutta la famiglia.

