Palermo, acqua non potabile in diverse strade del quartiere Romagnolo

L'acqua del rubinetto nelle vie indicate non può essere utilizzata come bevanda e nemmeno per la preparazione di cibi. L'utilizzo è vietato anche per le pratiche di igiene personale.

L’acqua non è potabile in diverse strade del quartiere Romagnolo. Già da alcuni giorni nella zona, come si legge sul sito dell’Amap, sono in corso le attività di manutenzione che hanno portato alla risoluzione di diverse perdite del sistema di distribuzione idrica. Ma non basta. Nonostante gli esiti dei campionamenti che nei giorni scorsi hanno riportato una risoluzione del problema sono state rivelate ulteriori non conformità dell’acqua del rubinetto.

La rete idrica potrebbe essere stata danneggiata da scavi di terzi con un probabile “contributo” delle vibrazioni delle vicine linee del tram.

L’acqua, in questo momento, non è potabile in corso dei Mille (in corrispondenza dei civici pari da 528 a 566, da 582 al 862 e in quelli dispari dal civico 585 al 785 ), in viale dei Picciotti (nel tratto da viale Amedeo d’Aosta a via Saltatore Cappello, in via Padre Puglisi (nel tratto da viale Amedeo d’Aosta fino a via Giacomo Alagna), via Giuseppe Cirincione (dai civici dispari 1 al 15 e quelli pari dal 2 al 60) e in via Giuseppe Pianell (dai civici dispari dal numero 1 al 15 e per quelli pari dal 2 al 20) .

Le altre vie incluse per intero nell’ordinanza sono viale Amedeo D’Aosta, cortile Padovani, via Maurizio Quadrio, via Alberto Mario, via Canzio Stefano, via Enrico Cosenz, piazza Anita Garibaldi, via La Ferla, via Alagna, via Carlotto Ermanno, fondo Tinnirello, via Enrico Fardella, via Santa Miloro, piazza Fratelli Sant’Anna, via Antonio Pigafetta, via Giovanni Corrao, vicolo Sant’Uffizio, via Delle Grazie, via Musica D’Orfeo, via Canonico Carella, cortile Mangione e fondo Gargano.

A seguire passo passo la vicenda è il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico che in queste ore ha ricevuto molteplici segnalazioni di cittadini preoccupati per la situazione.

“In queste ultime ore ho cercato di avvisare più cittadini possibili di questa problematica attivando il passaparola. Molta gente non era a conoscenza della problematica a causa di una comunicazione da parte dell’azienda non sufficiente. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell'azienda ma molto spesso le persone anziane non ne hanno accesso e restano all'oscuro di tutto. Sono comunque in continuo contatto con i vertici dell’Amap per sapere essere sempre aggiornato sull’andamento dei lavori. Si stanno impegnando tantissimo per riportare nel minor tempo possibile la situazione alla normalità - afferma in merito il presidente Federico - sono stato rassicurato che nelle prossime ore il problema dovrebbe essere risolto”.

Intanto, l’acqua del rubinetto nelle vie indicate non può essere utilizzata come bevanda e nemmeno per la preparazione di cibi. L’utilizzo è vietato anche per le pratiche di igiene personale.

