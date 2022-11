Movimento Educativo

Palermo, al via il Movimento educativo aperto alla città

Il Movimento educativo nasce con l'intento di unire diverse le competenze di quanti vogliono e credono di poter migliorare la situazione socio-culturale della città di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2022 - 16:20:03 Letto 683 volte

Domani, Sabato 19 Novembre ore 15:30, presso il Cre.Zi.Plus, Cantieri Culturali della Zisa Via Paolo Gili 4, alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza, sarà presentato il Movimento Educativo.

Il Movimento educativo, a libera adesione, nasce con l’intento di unire diverse le competenze di quanti vogliono e credono di poter migliorare la situazione socio-culturale della città di Palermo, in un’ottica di collaborazione e comunicazione con le istituzioni e gli attori pubblici e privati del territorio, promuovendo processi condivisi e obiettivi comuni per il miglioramento delle politiche cittadine rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

“Auspichiamo - dichiarano i portavoce del Movimento, Annamaria Balistreri e Vincenzo D’Amico - l'incremento della partecipazione attiva e di una rete solida costituita da soggetti pubblici e privati nel campo dell’educazione formale, informale e non formale.”

Il Movimento Educativo nei giorni scorsi si è costituito in forma giuridica di comitato. La sfida, ad ogni modo, resta quella di creare dei luoghi significativi di aggregazione in cui più persone si possono incontrare per progettare insieme.

