Palermo, al via la tre giorni del ''Villaggio Coldiretti'': weekend tra eccellenze agroalimentari, biodiversità e sapori antichi del passato

Palermo, al via la tre giorni del ''Villaggio Coldiretti'': weekend tra eccellenze agroalimentari, biodiversitÓ e sapori antichi del passato

Migliaia di agricoltori provenienti da diverse regioni dell'Italia saranno presenti per far conoscere la biodiversitÓ e la sostenibilitÓ dell'agricoltura italiana.

Dal 2 al 4 dicembre 2022 Piazza Politeama e le vie limitrofe ospiteranno il Villaggio del contadino della Coldiretti che permetterà tutti coloro che vi si recheranno di poter toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana messi a rischio da guerra e rincari energetici e poter vivere un giorno da contadino.

Nei tre giorni della manifestazione, esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile e studiosi si alterneranno per discutere sui studi e ricerche elaborati per l’occasione dalla Coldiretti sui temi della crisi energetica causata dalla guerra, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli omologanti, quali l’uso del cibo sintetico, dannoso per la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del made in Italy agroalimentare. Sarà possibile, inoltre, ammirare gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “sigilli” di campagna Amica.

Il Villaggio Coldiretti permetterà, altresì, di poter vivere, con soli 8 euro, un’esperienza da gourmet con i menù realizzati con il miglior cibo italiano preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Naturalmente, sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti delle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Inoltre, si potrà fare la “Spesa sospesa”, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari italiani alle famiglie bisognose.

Saranno presenti nel Villaggio gli agriturismi di Campagna Amica che presenteranno dei pacchetti vacanza e daranno consigli su itinerari, dove fermarsi per mangiare e dormire.

Al Villaggio verrà realizzato il primo giardino terapeutico – sensoriale ed, inoltre si potrà andare a scuola di olio extravergine d’oliva italiano nell’Oleoteca e nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno assaggiare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola ed anche seguire le lezioni di agricosmesi.

Varchi: "L’obiettivo è valorizzare, difendere e dare centralità ai nostri prodotti"

“Siamo al fianco dei produttori, italiani e siciliani, che abbiamo voluto sostenere con questa iniziativa per dare centralità alle produzioni agricole e agroalimentari italiane di qualità e far comprendere ai consumatori l’importanza di un’alimentazione sana ed una economia agricola sostenibile. In linea con le disposizioni programmatiche espresse dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, puntiamo su valorizzazione, difesa e centralità delle produzioni locali. Restiamo al contempo vigili sui risultati e gli effetti che produrrà la ricerca, annunciata proprio ieri dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), sui possibili effetti del cosiddetto cibo sintetico, realizzato in laboratorio e privo di qualsiasi principio di naturalezza e genuinità del prodotto”. Lo ha dichiarato questa mattina il Vice Sindaco di Palermo al taglio del nastro del Villaggio Coldiretti di Palermo.

“Qualcuno erroneamente ha parlato di disagio, io credo che Coldiretti abbia dato a Palermo una grande opportunità e per questo vi è il massimo sostegno all’iniziativa da parte del Comune”, ha concluso la Varchi.

McDonald’s Italia si unisce alla tappa di Palermo del Villaggio Coldiretti

Un passo significativo per una delle catene di ristorazione più diffuse nel Paese, da anni impegnata a investire su tutto il territorio nazionale. La partecipazione all’evento è, infatti, il naturale risultato del percorso di italianità intrapreso da McDonald’s ormai da diversi anni: oggi l’85% dei fornitori sono aziende italiane da cui vengono acquistate ogni anno circa 100mila tonnellate di prodotti per un investimento di quasi 240milioni di euro.

In Sicilia, in particolare, McDonald’s acquista ogni anno 1.000 tonnellate di arance raccolte in Sicilia, fornite dal produttore catanese Oranfrizer, parte integrante del gruppo internazionale Unifrutti, e utilizzate nei McCafé di tutta Italia per le spremute. Dal 2020, inoltre, stagionalmente è disponibile anche l’Arancia Rossa di Sicilia IGP, di cui McDonald’s acquista ogni anno oltre 350 tonnellate.

“Offrire ai nostri clienti prodotti italiani significa investire nelle materie prime del nostro territorio, dimostrando così l’impegno di McDonald’s nei confronti del comparto agroalimentare che vogliamo rafforzare anche e soprattutto a seguito del nostro ingresso in Filiera Italia – afferma Dario Baroni, amministratore delegato McDonald’s Italia -. Siamo quindi orgogliosi di poter partecipare a questo importante appuntamento con Coldiretti, un modo per dimostrare la nostra costante vicinanza ai produttori locali. In Sicilia, ad esempio, vantiamo una relazione di lunga data con Oranfrizer, nostro partner per la fornitura di arance con cui ogni giorno prepariamo la spremuta in tutti i McCafé d’Italia”.

