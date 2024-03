scuola Di Vittorio

Palermo, allo Sperone partono i lavori per la nuova palestra al coperto nella scuola Di Vittorio

Il progetto č stato finanziato con fondi europei ''FESR'' per un importo complessivo di circa 350 mila euro.

Al via questa mattina, alla presenza dell’assessore all’Istruzione del Comune di Palermo Aristide Tamajo, i lavori per la realizzazione di una nuova palestra al coperto nella scuola "G. Di Vittorio", allo Sperone.



Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica dei locali della palestra esistente dove sarà realizzato un campo da pallavolo, dopo la sostituzione della pavimentazione, delle finestre e dell’impianto di illuminazione.

«Contestualmente - spiega l’assessore Tamajo - nello spazio esterno alla palestra, destinato alle attività sportive, realizzeremo un nuovo campo da basket con la relativa illuminazione. Il cantiere sarà chiuso entro il 28 aprile».



Il progetto è stato finanziato con fondi europei – FESR per un importo complessivo di circa 350 mila euro e l’impresa appaltatrice è la Farel Impianti S.R.L di Favara (che ha subappaltato una parte dei lavori alla Solar System s.r.l. di Cammarata), che realizzerà i lavori entro 150 giorni.



Il Rup è l'architetto Roberta Romeo e il gruppo di progettazione, coordinato dall’architetto Michele Manca, è composto dal geometra Fabio Giammarinaro – che è anche direttore dei lavori - e dagli ingegneri Maria Vita Seminara, Gaetano Russo e Giuseppe Pecoraro. La CSP è l’architetto Brigitta Sanfilippo.

Fonte: Comune di Palermo

