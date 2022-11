Mozione Carmela Petrucci

Palermo, approvata mozione in ricordo di Carmela Petrucci

Approvata all’unanimità la mozione in ricordo di Carmela Petrucci, che pone l'accento sul contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne.

“Con l’approvazione all’unanimità di oggi della mozione in ricordo di Carmela Petrucci che pone l’accento sul contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne, vogliamo ribadire l’impegno e l'assunzione di responsabilità da parte della politica nel combattere questa forma di violenza che è una grave realtà, in particolar modo in Sicilia. Siamo impegnati in difesa dei diritti delle donne e questa mozione rappresenta un altro tassello. Solo poche settimane fa il consiglio comunale ha approvato, sempre all’unanimità, un ordine del giorno proposto dal nostro gruppo consiliare sulle iniziative a sostegno delle donne iraniane. Siamo al fianco di tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza e ribadiamo l’importanza di denunciare. La vicinanza delle istituzioni non deve essere solo ideale ma anche concreta, ecco perché l’atto approvato oggi rappresenta un segnale importante, al quale sono certo seguirà l’impegno dell’amministrazione comunale con l’allocazione delle risorse necessarie per le attività di accoglienza e ospitalità condotte dai Centri Antiviolenza e dalle Case rifugio. L’impegno del nostro partito proseguirà anche in seno all’Assemblea Regionale Siciliana ed al Governo della Regione con l’Assessore alle Politiche Sociali Nunzia Albano che siamo certi sarà interlocutrice attenta sul tema.”

Lo dichiara Domenico Bonanno capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

«Ancora un voto unanime del Consiglio Comunale, su un tema di grande attualità e a conferma della condivisa sensibilità per la prevenzione della violenza contro le donne e l'assistenza alle vittime.

Il voto di oggi, nel ricordare la tragedia che ha colpito la famiglia di Carmela Petrucci alla cui memoria abbiamo dedicato un minuto di silenzio, indica chiaramente la volontà che il Comune prosegua con un impegno concreto, riconoscendo il grande valore e l'importanza della sinergia fra pubblico e privato sociale per dare servizi e assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli».

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

