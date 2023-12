Esonero Tari

Palermo, apre lo sportello esonero Tari per immobili danneggiati da incendi

Uno sportello gratuito presso la segreteria provinciale di Azione a Palermo, per sostenere privati ed aziende nella consulenza e compilazione dell'istanza finalizzata all'esonero dal pagamento della TARI per gli immobili danneggiati dagli incendi dello scorso Luglio.

Da domani 7 dicembre e per tutti i Giovedi di Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 sarà aperto uno sportello gratuito presso la segreteria provinciale di Azione a Palermo in Via Nunzio Morello 23 per sostenere privati ed aziende nella consulenza e compilazione dell'istanza finalizzata all'esonero dal pagamento della TARI per gli immobili danneggiati dagli incendi dello scorso Luglio.



L'art. 5 del regolamento TARI del comune di Palermo prevede infatti che "Sono escluse dall'applicazione del tributo locale gli immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore quali fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione".



Per usufruire di tale esonero è necessario presentare idonea istanza ed in tal senso i legali che saranno presenti allo sportello forniranno assistenza a privati ed aziende: sarà possibile ricevere informazioni anche contattando il numero 3277546789 tutte le mattine di Dicembre dal Lunedi al Venerdi dalle 10 alle 12.30 o scrivendo alla email segr.palermo@azione.it.



"Nelle more che il comune inizi a prendere in esame le istanze risarcitorie pervenute da privati ed aziende riteniamo sia doveroso sostenere i nostri concittadini che hanno subito danni in quella terribile occasione sgravandoli del pagamento della imposta comunale sui rifiuti”. Lo ha dichiarato il consigliere Leonardo Canto.

Fonte: Comune di Palermo

