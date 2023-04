divieto scampagnate

Palermo, arriva l'ordinanza di Lagalla: vietate le scampagnate per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio

Divieto di effettuare scampagnate nelle giornate delle Festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e del 1° maggio.

07/04/2023

Il sindaco, Roberto Lagalla, ha emanato ieri un’ordinanza con la quale dispone “il divieto, nelle giornate delle Festività di Pasqua, Pasquetta, del 25 aprile e del 1° maggio, di effettuare scampagnate nelle pinete di Monte Pellegrino, circostanti il Santuario e limitrofe agli assi viari di via P.Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini”.



Viene, altresì, disposto “il divieto di accendere fuochi all’interno del Parco della Favorita”.

Fonte: Comune di Palermo

