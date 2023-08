Palermo, attivato orario di ricevimento per i percettori del Reddito di cittadinanza nelle sedi del Servizio Sociale di Comunità

Reddito di cittadinanza

Palermo, attivato orario di ricevimento per i percettori del Reddito di cittadinanza nelle sedi del Servizio Sociale di ComunitÓ

Il personale comunale fornirÓ tutte le informazioni sui contenuti della normativa, sulle modifiche al RdC, sulle nuove misure, (Assegno di inclusione e Sostegno Formazione e Lavoro) e sulle procedure per essere presi in carico dai Servizi Sociali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2023 - 11:15:21 Letto 771 volte

L'Assessorato alle Attività sociali, su disposizione dell'assessore Rosi Pennino, dopo aver incontrato i Servizi sociali territoriali, ha individuato gli orari di ricevimento dei percettori di Reddito di cittadinanza. Al fine di armonizzare quanto più ordinatamente le attività, gli interessati dal provvedimento del DM 48 potranno essere ricevuti nelle sedi del Servizio Sociale di Comunità, presenti sul territorio delle 8 Circoscrizioni cittadine, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17.30.

Gli altri giorni saranno, invece, riservati all’accoglienza del pubblico per le altre attività.

«La presa in carico da parte dei SSC riguarda solo i nuclei percettori RDC composti esclusivamente da adulti tra i 18 e 59 anni, non disabili e in cui non sono presenti né minori, né anziani - chiarisce l'assessore Pennino - e va effettuata entro il prossimo 31 ottobre. Siamo al lavoro per limitare al minimo i disagi, gli allarmismi e la diffusione di informazioni errate e, congiuntamente con l'assessore Giuliano Forzinetti, ci coordineremo con INPS e Centro per l'impiego per armonizzare al meglio i percorsi di inclusione lavorativa e l'avvio dell'assegno di inclusione».



Gli interessati possono chiedere appuntamento (recandosi di presenza, telefonicamente o via mail) nella sede del Servizio Sociale di Comunità dove risultano residenti, per richiedere la valutazione della loro presa in carico da parte del Servizio Sociale.



Il personale comunale fornirà tutte le informazioni sui contenuti della normativa, sulle modifiche al RdC, sulle nuove misure, (Assegno di inclusione e Sostegno Formazione e Lavoro) e sulle procedure per essere presi in carico dai Servizi Sociali.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!