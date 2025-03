Palermo, attivato sportello servizio civile digitale nella parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Via Ausonia

sportello servizio civile digitale

Palermo, attivato sportello servizio civile digitale nella parrocchia Gesł Maria e Giuseppe di Via Ausonia

Il progetto del servizio civile digitale, promosso dall'assessorato all'innovazione del comune di Palermo in collaborazione con l'ANCI, prevede la presenza in diverse parrocchie della cittą di alcuni volontari con lo scopo di aiutare i cittadini nel richiedere all'amministrazione comunale alcuni servizi utilizzando il proprio spid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2024 - 12:02:43 Letto 1340 volte

"A partire dalla data odierna anche nella parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Via Ausonia-Via Sacra Famiglia è stato attivato lo sportello del servizio civile digitale.

Il progetto del servizio civile digitale, promosso dall'assessorato all'innovazione del comune di Palermo in collaborazione con l'ANCI, prevede la presenza in diverse parrocchie della città di alcuni volontari con lo scopo di aiutare i cittadini nel richiedere all'amministrazione comunale alcuni servizi utilizzando il proprio spid.

Nello specifico presso i locali della parrocchia Gesù Maria e Giuseppe è stato attivato uno sportello attivo ogni giorno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 mediante il quale sarà possibile per tutti i cittadini ottenere assistenza dai volontari per consultazioni anagrafiche, prenotazioni visite nonché per ottenere supporto digitale nella presentazione di altre istanze on line nei confronti della pubblica amministrazione.

Esprimiamo una duplice soddisfazione per questa iniziativa che, di fatto, ha lo scopo di sostenere i cittadini nei loro rapporti con l'amministrazione comunale e, di conseguenza, diminuire l'affollamento presso le postazioni anagrafiche decentrate rendendo più efficace ed efficiente il lavoro degli impiegati comunali ed il servizio alla cittadinanza; ringraziamo l'assessore all'innovazione Fabrizio Ferrandelli e tutti gli uffici per l'importante lavoro di coordinamento che ha portato alla possibilità di aprire sportelli utili alla cittadinanza."



Lo dichiarano il consigliere comunale Leonardo Canto ed il consigliere della sesta circoscrizione Fabio Pernice di Lavoriamo per Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!