asilo nido Il Faro

Palermo, conclusi i lavori di manutenzione all'asilo nido ''Il Faro''

''In tempi brevissimi abbiamo concluso i lavori di manutenzione, dove la squadra di intervento ha sistemato la pavimentazione esterna ed interna, ha ripristinato una stanza chiusa a causa dell'umidità e ha risolto altre criticità strutturali'', ha dichiarato l’assessore alla Scuola, Aristide Tamajo.

«Come da programma, in tempi brevissimi abbiamo concluso i lavori di manutenzione all'asilo nido "Il Faro", dove la squadra di intervento ha sistemato la pavimentazione esterna ed interna, ha ripristinato una stanza chiusa a causa dell'umidità e ha risolto altre criticità strutturali.



Anche questi interventi dimostrano l'efficacia dell'accordo quadro, partito lo scorso agosto per le scuole della Palermo Sud per un valore di 2 milioni di euro.





Giorno per giorno i dirigenti e i responsabili delle strutture segnalano direttamente alla ditta le criticità e questo ci permette di intervenire in modo tempestivo, senza lungaggini burocratiche».



Lo dichiara l’assessore alla Scuola, Aristide Tamajo.

Fonte: Comune di Palermo

