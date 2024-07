Palermo Culture Pass, un progetto per i turisti e i croceristi che arrivano in città: una mappa, una web app e un biglietto unico

Palermo Culture Pass

Palermo Culture Pass, un progetto per i turisti e i croceristi che arrivano in cittą: una mappa, una web app e un biglietto unico

Un biglietto unico che mette in rete il Museo Salinas, lo Steri, l'Orto Botanico, Riso e del nuovo infopoint multilingue dedicato all'accoglienza dei crocieristi.

Venerdì prossimo (12 luglio) alle 10 si presentano Palermo Culture Pass e Destinazione Palermo, doppia iniziativa culturale rivolta ai turisti in visita alla città, nata dalla collaborazione tra Università degli Studi di Palermo e Assessorato Regionale ai Beni Culturali, con il patrocinio del Comune di Palermo. Intervengono l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il rettore Massimo Midiri, il sindaco Roberto Lagalla e Letizia Casuccio, DG di CoopCulture.

Si tratta del Palermo Culture Pass, biglietto unico che mette in rete il Museo Archeologico Salinas, lo Steri, l’Orto Botanico e RISO - Museo d’arte moderna e contemporanea. E del nuovo infopoint multilingue dedicato all’accoglienza dei crocieristi, realizzato da CoopCulture in collaborazione con SiMuA-Unipa, dove chi sbarca dalle navi potrà ricevere immediatamente tutte le informazioni e le suggestioni utili per scoprire al meglio la città. Ai visitatori saranno consegnate la nuova mappa turistica cartacea sviluppata da CoopCulture, e indicata la web app @destinazionePalermo: quattro itinerari attraverso la città, con una ventina di tappe “obbligatorie”, tra musei e siti da visitare, i luoghi dello street food, e tanti suggerimenti e spunti per esplorare - anche in poche ore - il centro storico della città, tra i più grandi d’Europa.

Fonte: CoopCulture

