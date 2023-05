Digitalizzazione rete metano

Palermo, digitalizzazione rete metano ed evoluzione sistema contatori smart: incontro tra Amg Energia e Italtel

Si è parlato anche dell'evoluzione del sistema di acquisizione dei dati dei misuratori intelligenti del gas con l'utilizzo di dispositivi ''NB-IoT''.

25/05/2023

Digitalizzazione della rete di distribuzione metano ma anche supporto per i progetti di evoluzione del sistema di acquisizione dei dati dei misuratori smart del gas. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro di oggi fra il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma, e Giovanni Salerno, chief business unit officer di Italtel, la multinazionale italiana che opera nel settore delle comunicazioni e della tecnologia, con l’obiettivo di valutare la possibilità di avviare sinergie e collaborazioni.

“Il core business di AMG Energia – ha sottolineato il presidente Scoma – è la distribuzione, che oggi riguarda il metano e che in un futuro ormai prossimo riguarderà l’idrogeno, un ambito al quale ci stiamo interessando assieme a quello del biogas. Con Italtel abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di individuare un percorso da cui possano nascere collaborazioni ed occasioni di sviluppo per le due aziende”.

“Italtel è una multinazionale italiana che sta orientando le sue attività al mondo delle utilities, è presente nel palermitano da cinquanta anni e vuole incidere di più su questo territorio”, ha detto Giovanni Salerno di Italtel.

Il tema principale affrontato è stato quello della digitalizzazione delle infrastrutture, nello specifico della rete di distribuzione metano, in un’ottica rivolta alla riduzione delle dispersioni e dei controlli predittivi; si è parlato anche dell’evoluzione del sistema di acquisizione dei dati dei misuratori intelligenti del gas con l’utilizzo di dispositivi “NB-IoT”: AMG Energia ha realizzato ed ha in esercizio una rete in radiofrequenza che sfrutta e valorizza l’assetto geografico e orografico della città (Palermo è circondata dai monti della “Conca d’Oro”), che ha una capacità di acquisizione dei dati (tra cui quelli relativi alle letture dei consumi) con percentuali superiori all’80 per cento.

