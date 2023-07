Notte Bianca

Palermo, domani la ''Notte Bianca'' in via Federico Ferrari Orsi

Mercoledì 5 luglio si svolgerà la notte bianca in via Federico Ferrari Orsi, manifestazione organizzata dal Consigliere Comunale Teresa Leto e dal Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2023 - 16:48:30 Letto 830 volte

Mercoledì 5 luglio a partire dalle ore 20:30 si svolgerà la notte bianca in via Federico Ferrari Orsi, manifestazione organizzata dal Consigliere Comunale Teresa Leto e dal Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico.

“La manifestazione è finalizzata alla promozione socioeconomica e turistica del territorio della Seconda Circoscrizione permettendo ai cittadini e ai turisti di vivere un momento di condivisione e di sano divertimento mostrando al contempo un nuovo volto ad uno dei quartieri periferici della città. Sul palco si esibiranno numerosi artisti all’interno del format “Condividendo Convivo” di Fabio Poeta, tra cui i piccoli ballerini della scuola di danza The King of Dance e Just Dance. Sono previsti anche gli “spazi di quartiere” dove ogni commerciante potrà far conoscere la propria attività imprenditoriale, ed è proprio a loro cui va il nostro ringraziamento per averci dato l’opportunità di organizzare l’evento”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!