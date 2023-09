viabilità

Palermo, domenica a Brancaccio la manifestazione ciclistica ''Trofeo d'Autunno'': come cambia la viabilità

Domenica 24 settembre limitazione della circolazione veicolare in alcune vie di Brancaccio per lo svolgimento della manifestazione ciclistica ''Trofeo d’Autunno''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2023 - 16:58:53 Letto 1392 volte

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso oggi l’ordinanza n.1240, con la quale dispone la limitazione della circolazione veicolare in alcune vie della Zona Industriale di Brancaccio per lo svolgimento manifestazione ciclistica “Trofeo d'Autunno" prevista per domenica 24 settembre 2023.

