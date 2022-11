Palermo, il Comune cerca il ''Garante dei diritti della persona con disabilità'': online l'avviso pubblico

lavoro

Palermo, il Comune cerca il ''Garante dei diritti della persona con disabilitÓ'': online l'avviso pubblico

Avviso pubblico candidature per la nomina di ''Garante dei diritti della persona con disabilitÓ del Comune di Palermo.

18/11/2022

Con Determinazione Dirigenziale del settore alla Cittadinanza solidale n. 11234 del 17 novembre 2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo.

«Un provvedimento importante - dichiara l'assessore alle Attività Sociali, Rosi Pennino - attraverso il quale l'Amministrazione vuole continuare ad affermare con forza l'impegno sul tema dei diritti e dell'organizzazione di servizi, volti al sostegno delle persone con disabilità e alle loro famiglie».

Imperiale: «Figura fondamentale, a Palermo manca da oltre sette mesi»

«L’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo rappresenta un passo importante affinché si realizzino i principi di una reale inclusione sociale. A Palermo, da oltre sette mesi, precisamente dallo scorso aprile, manca questa figura che è fondamentale per affrontare le tante tematiche legate alla disabilità e assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, delle cure e dell’assistenza per le persone con disabilità siano adottate in conformità alla legge. L’Amministrazione comunale fornisce così una risposta concreta alle tante persone disabili e alle loro famiglie». Lo dichiara Salvo Imperiale, presidente della IV Commissione (Solidarietà Sociale) in Consiglio comunale.

Per la presentazione di candidature per la nomina di “Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo”

L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 203 del 18.11.2013 e di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2018, intende procedere alla nomina del Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo.

Il/la Garante sarà individuato/a dal Sindaco fra le persone che presenteranno la loro candidatura, residenti a Palermo e in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, quali le comprovate competenza e professionalità, la documentata esperienza, almeno quinquennale, nell’ambito delle attività di tutela e di salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell’inclusione sociale delle stesse.

La durata della carica è di quattro anni, rinnovabile per una sola volta.

Il/la Garante opererà a titolo volontario, non sono previsti indennità economiche e rimborsi spese. Gli interessati e le interessate a ricoprire tale carica devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando il modulo di dichiarazione di disponibilità, allegato al presente avviso, e il curriculum vitae in formato europeo (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) accompagnato da una nota motivazionale e copia di un documento di riconoscimento, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo, tramite:

posta elettronica certificata, intestata al/alla candidato/a, avente ad oggetto “Avviso Candidature Garante Persone Disabili” all’indirizzo: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), riportante all’esterno della busta “Avviso Candidature Garante Persone Disabili” indirizzata a: Assessorato alle Attività Sociali – via G. Garibaldi n. 26 – 90133 Palermo;

Consegna a mano, in busta chiusa riportante all’esterno “Avviso Candidature Garante Persone Disabili”, presso l’Ufficio Protocollo (nella fascia oraria 9,00-13,00) del Settore alla Cittadinanza Solidale in Via Garibaldi n. 26.

L’Ufficio ricevente provvederà a stilare l’elenco delle istanze pervenute e a trasmetterlo al Sindaco entro i 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle candidature.

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.palermo.it

Cause di esclusione:

assenza dei requisiti indicati nel paragrafo 2 del presente avviso;

mancata presentazione della documentazione richiesta;

invio o consegna della candidatura oltre i termini: ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Per informazioni: Assessorato alle Attività Sociali, via G. Garibaldi n. 26, telefono 0917404266 e-mail assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it

