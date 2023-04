La via dei Librai

Palermo, inaugurata la VIII edizione de ''La via dei Librai'', Lagalla: ''Un festival del libro e della letteratura sempre più attrattivo''

Il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato stamani, unitamente all’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, presso il Piano della Cattedrale, all’inaugurazione della VIII edizione de “La via dei Librai”.

«Onorato di inaugurare questa ottava edizione della Via dei Librai - ha dichiarato il primo cittadino - che vede, come ogni anno, ampia partecipazione da parte delle scolaresche del territorio. Un festival del libro e della letteratura sempre più attrattivo che riesce coinvolgere turisti e cittadini in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Palermo.



Oggi, a tutti gli istituti scolastici della città e della Sicilia in generale desidero esprimere il mio sincero apprezzamento perché, anche da assessore regionale, ho avuto modo di apprezzarne il lavoro e soprattutto la qualità dell’offerta scolastica.



Agli studenti auguro di cogliere l’occasione di questa manifestazione per riflettere sull’importanza della lettura, dei libri e delle relazioni personali, a volte erroneamente surclassate da quelle digitali. Questi rimangono strumenti preziosi per un percorso formativo di successo. Viva la scuola! E viva gli studenti siciliani!»

Fonte: Comune di Palermo

