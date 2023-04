CdA Rap

Palermo, insediato il nuovo CdA della Rap

Già nella giornata di ieri Giuseppe Todaro ha incontrato alcuni dirigenti ed il gruppo di Ingegneria e progettazione per esaminare le attività in corso legate alle urgenze relative alla discarica di Bellolampo. Domani, invece, è previsto un incontro per il saluto di tutto il Consiglio alle OO.SS.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2023 - 13:48:28 Letto 768 volte

Stamattina alla presenza del collegio sindacale e dei dirigenti della RAP si è insediato presso la sede di piazzetta Cairoli il nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’avvio del nuovo CdA fa seguito alla determina Sindacale, la numero 47 del 14 aprile scorso, notificata durante l’assemblea dei soci, presso la sede legale societaria, in seduta ordinaria, lo scorso venerdì.

Alla presenza del vicesindaco Carolina Varchi sono stati designati come componenti: Giuseppe Todaro con la funzione di presidente; Giuseppe Edoardo Scarlata con la funzione di Vice presidente e Patrizia Porrello con la funzione di Consigliere.

A caldo il neo presidente della RAP Giuseppe Todaro dichiara: “Ho accettato il prestigioso ed oneroso incarico con la consapevolezza di quanto dovrò affrontare in questa difficile missione. Ringrazio il Sindaco Lagalla per la fiducia posta verso la mia persona e mi impegno a lavorare per la città di Palermo sperando nell’aiuto dei miei concittadini, così come conto su tutto il personale della RAP che con dedizione ed impegno ha dimostrato e continuerà a dimostrare l’amore per il proprio lavoro e per la città di Palermo. Durante i miei incontri avuti già da subito in RAP, diversamente da quanto viene percepito dall’esterno, ho trovato uomini e donne affezionati alla propria Azienda”.

Fonte: Rap

Fonte Immagine: Rap

