Palermo, la Comunità Educante di Piazza Magione pulisce e sistema il campetto di calcio

"Difendiamo insieme lo sport popolare nello spazio pubblico, difendiamo il campetto di piazza Magione". E' questo lo slogan lanciato per venerdì 5 maggio, quando dalle ore 15 e sabato 6 dalle ore 9 fino a sera, tutta la comunità educante di Piazza Magione si è data appuntamento per pulire e sistemare il campetto di calcio, simbolo di resistenza e di una comunità. Sarà un vero e proprio cantiere, "Cantiere Campetto".



"Da troppo tempo il campetto è in condizioni di forte degrado e di pericolosità per tutti e tutte coloro che lo utilizzano abitualmente. - dice Lara Salomone dell'associazione Handala - Infatti, da quando è stato difeso e recuperato nel 2016 grazie alla campagna Sport Popolare in Spazio pubblico (che ha recuperato diversi spazi a uso sportivo nei quartieri popolari della nostra città e che oggi dà il nome al nostro progetto), il campetto non è mai stato oggetto di manutenzione da parte del Comune, e nonostante gli sforzi di chi lo utilizza, ha subito un naturale deterioramento".



"Il campetto continua a essere il nostro luogo privilegiato di aggregazione, - aggiunge Salomone - un luogo di tutti e tutte dove ogni giorno bambini e bambine, ragazzi e ragazze, associazioni e ragazzi con background migratorio si incontrano e praticano sport gratuito, ma soprattutto hanno modo di creare legami e relazioni necessari ad alimentare la solidarietà e lo scambio, contribuendo ad abbattere le barriere culturali e gli stereotipi".



Le associazioni, la scuola, i residenti danno appuntamento a tutti coloro che vogliano partecipare a questa azione di rigenerazione urbana a piazza Magione, per aiutare nei lavori, ma si potrà anche partecipare alle attività ludiche e sportive che si svolgeranno in piazza grazie al progetto "Sport Popolare in Spazio Pubblico" sostenuto da Fondazione con il Sud e sarà anche possibile iscrivere la propria squadra alla tappa della Kalsa di Mediterraneo Antirazzista che si terrà il 12 e 13 maggio.

