Palermo, la VII commissione consiliare incontra i vertici SISPI

Approfondite una serie di tematiche e chiesto informazioni in merito: agli strumenti e al potenziamento informatico degli uffici del Comune che erogano servizi ai cittadini e al personale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2023 - 10:39:45 Letto 884 volte

“La VII commissione consiliare del Comune di Palermo ha incontrato il Presidente della Sispi Avv. Giovanna Gaballo e il Direttore Ing. Salvatore Monreale.

Il sottoscritto, unitamente ai Consiglieri Fabio Giambrone, Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Mancuso hanno affrontato ed evidenziato una serie di tematiche e chiesto informazioni in merito: agli strumenti informatici, al potenziamento dei sistemi Informatici, alla sicurezza, alla sostituzione dei P.C. negli uffici del Comune che erogano servizi ai cittadini, al personale, l’acquisizione sede, ai Progetti PNRR di cui 2 approvati, al rinnovo delle convenzione, al piano industriale, all’intelligenza artificiale, al control-room e la gestione delle telecamere in città, alla digitalizzazione dei servizi di stato civile per il rilascio del certificati on-line, alla nuova piattaforma al Suap.

Ritengo importante e fondamentale questo approfondimento, in quanto la società partecipata Sispi rappresenta il fiore all'occhiello per l'amministrazione comunale di Palermo e che la stessa deve essere messa nelle condizione di poter offrire servizi efficienti e di qualità a tutta l'amministrazione ed in modo particolare al cittadini”.

Lo ha dichiarato il consigliere comunale e Presidente della VII commissione Pasquale Terrani.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

