Palermo, Lagalla depone corona di fiori in omaggio alle vittime di mafia

Il neo sindaco, Roberto Lagalla, si è recato in piazza XIII vittime per deporre davanti il monumento dedicato alle vittime di mafia una corona di fiori.

Primo atto pubblico ufficiale per il neo sindaco, Roberto Lagalla. Questa mattina, infatti, il primo cittadino del capoluogo siciliano si è recato in piazza XIII vittime per deporre davanti il monumento dedicato alle vittime di mafia una corona di fiori.

"Quella di oggi - ha detto Lagalla - è stata una cerimonia doverosa e che spero serva a chiudere definitivamente un capitolo doloroso della campagna elettorale. Ora è il tempo di dimostrare la tensione civile e l’impegno per la legalità di questo nuovo governo della città".

