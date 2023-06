Endless Palermo Nino il Ballerino

Palermo, lo street food di Nino il Ballerino alla mostra dell'artista britannico Endless

''Endless Palermo'' vedrà la presenza di Nino il Ballerino con il suo cibo di strada, in occasione dell'inaugurazione in programma per giovedì 8.

Street food e street art. È un binomio perfetto, che va oltre le assonanze linguistiche, quello che animerà la mostra “Endless Palermo”, in programma dall’8 giugno al 29 luglio nel Padiglione Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, ex Officine Ducrot, in via Paolo Gili 4.

L’artista britannico Endless, per la prima volta a Palermo, è il protagonista assoluto dell’ evento di arte contemporanea, curato da Pasquale Lettieri e Miliza Rodic e che vede tra gli organizzatori la galleria londinese Cris Contini Contemporary.

Un nuovo, entusiasmante capitolo artistico per Endless, che ha iniziato sui muri della capitale inglese, primo street artist a fare parte della prestigiosa collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

“Endless Palermo” vedrà la presenza, in occasione dell’inaugurazione in programma per giovedì 8 alle 18:30, di Nino il Ballerino con il suo cibo di strada.

Il più iconico esponente della tradizione gastronomica siciliana di cui, ormai da anni, è ambasciatore incontrastato nel mondo, offrirà al pubblico quelle delizie che, in Italia come altrove, sono sinonimo di palermitanità verace.

“Sono felice e onorato – spiega il celeberrimo street food chef, il cui vero nome è Antonino Buffa – di partecipare a un evento che racconta la società contemporanea: per quanto mi riguarda, ritengo che anche il cibo possa essere un’occasione per descrivere ciò che accade nello scenario globale, oltre che un modo per dialogare e confrontarsi”.

L’inaugurazione della personale si terrà alla presenza dello stesso Endless, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella.

