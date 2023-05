direttore Conservatorio Scarlatti

Palermo, Mauro Visconti nuovo direttore del Conservatorio Scarlatti

Mauro Visconti succede a Daniele Ficola, che quest'anno andrà in pensione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2023 - 13:03:37 Letto 721 volte

Mauro Visconti, titolare della cattedra di Direzione di coro e composizione corale, dal prossimo 1° novembre sarà il nuovo direttore del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Le elezioni, indette dal presidente del Conservatorio Giovanni Angileri, si sono svolte ieri. Il direttore è stato eletto, come da Statuto, dai docenti dell’Istituto, che hanno espresso 89 preferenze su 160 aventi diritto al voto (i presenti erano 151). L’ esito si è avuto in serata e, al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale ha proclamato direttore Visconti. Contestualmente si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio accademico. Sono stati eletti i docenti: Antonio Sottile, Alberto Giacchino, Ignazio Calderone, Giuseppe Rapisarda, Fabio Correnti, Carlo Fiore, Dario Macaluso, Fulvia Ricevuto, Gaetano Riccobono e Fabio Crescente.

Subito dopo le elezioni, il maestro Visconti ha dichiarato: “Mi appresto a ricoprire questo prestigioso incarico con spirito di servizio. Ai colleghi rivolgo il mio sentito "grazie" per aver sostenuto il mio progetto, lavoreremo insieme per il bene della nostra istituzione con uno sguardo attento e amorevole verso gli Studenti: "noi ci siamo per loro", è questo il monito che orienterà il nostro percorso. Al Presidente dott. Giovanni Angileri, al Direttore in carica prof. Daniele Ficola, al Direttore amministrativo dott. Raimondo Cipolla e a tutto personale in servizio esprimo sentimenti di gratitudine per il prezioso lavoro svolto a beneficio della nostra comunità accademica”.

Mauro Visconti succede a Daniele Ficola, che quest’anno andrà in pensione.

Nato a Palermo nel 1973, Visconti ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo con Salvatore Bellassai, Marco Betta, Marco Ghiglione, Giovanni La Mattina e Carmelo Caruso, diplomandosi brillantemente in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro, Organo e Composizione Organistica, Composizione e Direzione d’Orchestra. Intensa è la sua attività concertistica, come solista al pianoforte e all’organo, come accompagnatore di cantanti lirici e gruppi corali, in formazioni cameristiche, in qualità di direttore di coro e d’orchestra. L’attività direttoriale lo ha visto costantemente impegnato in numerosi concerti in Italia e all’estero per conto di Enti, Fondazioni, Associazioni, etc. Dal 2013 al 2020 è stato docente di Grammatica della Musica della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. Nel 2021 è entrato a far parte dell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ANVUR). Ricopre l’incarico di Maestro di Cappella della Chiesa Cattedrale di Palermo. È titolare della cattedra di Direzione di coro e composizione corale del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, vicepresidente del Consiglio Accademico e, dal 2020, coordinatore dell’organizzazione didattica.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!