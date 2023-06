Palermo, mercoledì al via la rimozione della posidonia a Sferracavallo e Mondello

smaltimento posidonia

Palermo, mercoledý al via la rimozione della posidonia a Sferracavallo e Mondello

Partiranno mercoledý le procedure di rimozione e smaltimento della posidonia che, nei mesi scorsi, si Ŕ depositata lungo il porticciolo di Sferracavallo e il litorale di Mondello.

19/06/2023

Partiranno mercoledì le procedure di rimozione e smaltimento della posidonia che, nei mesi scorsi, si è depositata lungo il porticciolo di Sferracavallo e il litorale di Mondello. L'intervento, su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Palermo, sarà realizzato da Rap.



«In previsione della stagione balneare - dichiara l'assessore alle Politiche ambientali, Andrea Mineo - l'amministrazione comunale, su impulso del sindaco Roberto Lagalla e di concerto con la Rap, ha avviato per tempo uno studio delle criticità relative all'accumulo della posidonia sugli arenili. Accumulo che, complice anche i sempre più evidenti cambiamenti climatici, ha assunto proporzioni maggiori rispetto al passato. A seguito degli approfondimenti effettuati, è stato affidato incarico alla Rap di procedere alla caratterizzazione e allo smaltimento del rifiuto. Fra le nostre priorità - continua l'assessore - c'è sempre il decoro di tutta la città e, in particolare, degli arenili e delle spiagge a forte vocazione turistica del litorale palermitano. Per questo motivo, finita la fase di caratterizzazione, saremo prontamente al lavoro per garantire una stagione balneare all'insegna della salubrità e del benessere per i cittadini palermitani e per i turisti».



«In queste ore - spiega il Presidente della Rap Giuseppe Todaro - stiamo analizzando le alghe e i rifiuti per individuare la soluzione più adeguata al corretto smaltimento. Ci siamo confrontati costantemente con l’amministrazione, e in particolare con il sindaco Roberto Lagalla e con l’assessore all’ambiente Andrea Mineo, anche per individuare e mappare i punti in cui queste alghe si sono accumulate durante le numerose mareggiate invernale, da mercoledì stesso procederemo alacremente con la rimozione».

"Nell'approssimarsi della bella stagione e' una notizia fantastica - dichiarano i consiglieri comunali Puma e Di Maggio -, la rimozione della posidonia spiaggiata sugli arenili di Mondello e Sferracavallo. Ringraziamo il Sindaco e l'assessore all'ambiente Andrea Mineo, per la sensibilità dimostrata sull' argomento e sulla prontezza dell' intervento. Tale fenomeno, ahimè, e' in crescita anche a causa dei cambiamenti climatici. Le sfide future dell' amministrazione sulla problematica saranno ancora più ardue".

“Un plauso al Sindaco, al Vicesindaco con delega alle Partecipate, all’Assessore Mineo e al Presidente di RAP per la notizia dell’imminente avvio dell’attività di rimozione della posidonia depositata lungo il porticciolo di Sferracavallo e sul litorale di Mondello prevista per mercoledì prossimo", ha dichiarto il consigliere di Fratelli d'Italia Antonio Rini. "Una criticità che avevo avuto modo di segnalare e su cui l’amministrazione attiva attraverso RAP era già al lavoro attraverso una prima fase di caratterizzazione ambientale propedeutica al fine di individuarne il corretto smaltimento.

È un piacere vedere un’amministrazione che programma e concretizza dai grandi ai piccoli interventi nell’ottica della migliore fruizione del nostro splendido litorale sia per i cittadini palermitani che per i numerosi turisti presenti in città.”

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Wikipedia

