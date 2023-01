portici piazzale Ungheria

Palermo, Messa in sicurezza e ripristino dell'illuminazione dei portici di piazzale Ungheria

L'intervento, finanziato ed eseguito da privati congiuntamente alle maestranze di AMG, rientra all'interno di un programma di riqualificazione dell'intera area.

"Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato un percorso di condivisione degli interventi, insieme alle realtà produttive della cittá, al fine di accelerare l'attuazione della nostra agenda politica. Fondamentale importanza riveste la riqualificazione di determinate aree, un tempo salotto della cittá, che versano da diverso tempo in una situazione di degrado intollerabile, sappiamo che gli interventi di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza svolti in questi giorni non sono risolutivi, ma costituiscono l’innesco di un processo di rigenerazione che continueremo a portare avanti con il Comitato Piazzale Ungheria e tutti coloro che vorranno contribuire alla rinascita di questa parte importante della città". Lo hanno dichiarato gli assessori Giuliano Forzinetti e Maurizio Carta in riferimento ai lavori che si sono svolti ieri mattina di messa in sicurezza e ripristino dell'illuminazione e dei punti luce e di manutenzione di una porzione del terrazzo di copertura dei portici portici di piazzale Ungheria.

