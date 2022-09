CCR Minutilla

Palermo, oggi chiusura temporanea del Centro Comunale di Raccolta ''Minutilla''

Soltanto per la giornata di oggi, il Centro Comunale di Raccolta ''Minutilla'' rimarrà chiuso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 10:40:32 Letto 809 volte

RAP informa l’utenza che per un problema tecnico operativo, soltanto per la giornata di oggi, il Centro Comunale di Raccolta "Minutilla" rimarrà chiuso. I cittadini potranno, in alternativa, usufruire del CCR "Nicoletti" non distante da "Minutilla".

Restano invariati gli orari e le modalità di accesso degli altri Centri Comunali di Raccolta

