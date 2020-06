Relazioni internazionali

Palermo, Orlando riceve l'ambasciatore del Kuwait

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l'ambasciatore del Kuwait Azzam Mubarak Al Sabah.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2020 - 17:58:22 Letto 344 volte

Incontro internazionale questa mattina a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l'ambasciatore del Kuwait S.E. Azzam Mubarak Al Sabah.



L'incontro è stato occasione per parlare, tra l'altro, delle politiche di accoglienza delle persone migranti in città e, contestualmente, della "Carta di Palermo", oltre alla possibilità di un gemellaggio tra Palermo e la città portuale di Al Ahamadi.

È stata anche discussa la possibilità di realizzazione di un evento socio/economico dell’Emirato nella nostra città e dedicato al mondo imprenditoriale. L'ambasciatore ha anche invitato ufficialmente in Kuwait il sindaco Orlando.



Presente all'incontro anche il presidente della Consulta delle CulturE Ibrahim Kobena

Il sindaco Orlano ha evidenziato come "l’area del Golfo Persico sia sempre più legata geopoliticamente al Mediterraneo, accomunando popoli, culture e religioni che trovano a Palermo un privilegiato luogo di incontro e di vantaggioso vicendevole scambio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!