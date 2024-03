scuola

Palermo, partiti i lavori nella scuola Madre Teresa di Calcutta per la realizzazione di una nuova area sportiva all'aperto

L'intervento consiste nella realizzazione, nel grande atrio centrale aperto della scuola, di un campo polifunzionale di basket e pallavolo, con la collocazione degli arredi esterni e la sistemazione dell'area verde.

Pubblicata il: 15/03/2024

Sono partiti i lavori per la realizzazione di un'area sportiva all'aperto nel cortile della scuola Madre Teresa di Calcutta (Ics Perez-Calcutta), che si trova in via Fiume 14, ad angolo con la via Maqueda, e che ospita bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

«Si tratta di un finanziamento di circa 170mila euro del Pnrr, legato al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, che ci consentirà di intervenire nel centro storico della città, una zona molto carente in termini di strutture sportive. La palestra sarà disponibile all’uso della comunità anche oltre l’orario scolastico perché siamo convinti che favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, contribuisca combattere l’abbandono scolastico e a incentivare l’inclusione sociale», spiega l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo Aristide Tamajo.

L'impresa aggiudicataria è la Frustieri Costruzioni Srl che chiuderà il cantiere entro 180 giorni.

Il Rup è Brigitta Sanfilippo e il direttore dei lavori è Francesco Savarino, entrambi architetti del Comune di Palermo. I progettisti sono l'architetto Fabrizio Mucera e il geometra Benedetto D'Amico.

Fonte: Comune di Palermo

