Palermo, potenziati i presidi di servizio sociale per le pratiche di Reddito di Cittadinanza

I ''Punti snodo'' che operano a supporto del Servizio Sociale Istituzionale saranno ampliati.

Per affrontare già da Settembre 2023 le richieste connesse alla gestione delle pratiche di RDC, e successivamente legate all'erogazione dell'Assegno di Inclusione, l’Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie ha ritenuto di ampliare il contratto delle attività già messe in campo con l’Agenzia per l’inclusione Sociale (Progetto POC_PA_I_3.1.i).

I 9 Sportelli già presenti ed attivi a Palermo presso il Servizio Sociale delle 8 Circoscrizioni di Decentramento della città ed i due sportelli che agiscono a supporto dei Comuni del DSS 42, presso Monreale e Villabate, saranno rinforzati con altro personale con competenze specifiche in materia di RDC in modo da potere svolgere il ruolo di case manager, nel gravoso compito di presa in carico della platea di tutte quelle persone beneficiarie del reddito di cittadinanza.

I “Punti snodo” che operano con le loro equipe a supporto del Servizio Sociale Istituzionale saranno quindi ampliati per lo svolgimento di tale funzione.

L’incremento per il potenziamento è pari a 654.306,42 euro e vedrà il rafforzamento per Palermo di 4 unità di personale per ognuno degli 8 snodi già operativi attraverso i servizi di agenzia sociale per l'inclusione presso le sedi dei servizi sociali territoriali.

"Visti i cambiamenti legislativi, il mio ringraziamento va al settore delle Politiche sociali del Comune ed a tutte le assistenti sociali che in questo momento stanno facendo fronte con grande professionalità ai numeri che siamo chiamati a gestire sui territori, relativamente alle pratiche riguardanti il reddito di cittadinanza", afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Dichiarazione dell'assessore Pennino: "Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco per l'impegno e l'attività che tutto il settore e le nostre assistenti sociali stanno svolgendo ed hanno svolto in questi mesi. Una scelta concreta e messa in campo in tempi rapidi quella di potenziare l'attività di presa in carico RDC per cercare di arrivare con ogni mezzo ad effettuare tutte le prese in carico entro il 31 Ottobre pv, così come previsto dal decreto Ministeriale, inoltre non si può lasciare che i servizi sociali, chiamati a gestire molteplici attività, che riguardano i bisogni, lavorino esclusivamente solo su RDC, auspico ad una proroga da parte del Governo Nazionale che ci consenta di completare il lavoro e dare risposte a tutti coloro i quali hanno diritto".

