Palermo, pubblicato l'avviso per il ''Fondo per le periferie inclusive destinato alle disabilità''

Le risorse individuate dal Fondo sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento, articolati in progetti che sono finalizzati a: migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie.

04/10/2023

L’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione per la presentazione di progetti a valere sul Fondo per le Periferie Inclusive, pubblicato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 26 maggio 2023.

"L’obiettivo dell’avviso è promuovere l’adesione e la partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settore ad un percorso di co-progettazione al fine di definire, in maniera concertata interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio, a sostegno delle persone disabili”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.

L’avviso è rivolto alle realtà del Terzo settore, ovvero le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni.

L'Assessorato alle Politiche Sociali ha individuato per il 9 Ottobre 2023, alle ore 12.00, la data di convocazione per la riunione informativa e consultiva degli enti del Terzo settore, preliminare all'avvio della co-progettazione, per la partecipazione alla riunione si rimanda alle modalità descritte nell'Avviso.

L’Amministrazione comunale potrà richiedere mediante la progettazione una somma non superiore a 901.441,44 euro.

Fonte: Comune di Palermo

