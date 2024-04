giardino Piersanti Mattarella

Palermo, riapre una parte del giardino Mattarella dopo i lavori di recupero con i fondi del PNRR

Il progetto di recupero del parco ha l'obiettivo di migliorarne le condizioni di sicurezza e di fruibilitÓ e, contestualmente, di valorizzarne le peculiaritÓ.

Si è svolta questa mattina la cerimonia di riapertura di una parte del giardino Piersanti Mattarella (ingresso via Libertà), chiuso per i lavori di riqualificazione finanziati con i fondi del PNRR. Il progetto di recupero del parco ha l’obiettivo di migliorarne le condizioni di sicurezza e di fruibilità e, contestualmente, di valorizzarne le peculiarità.



Gli interventi portati a termine riguardano il recupero delle aree in cui si trovano le alberature, isolate o a gruppo, con la rinaturalizzazione degli spazi attraverso l’eliminazione dell’asfalto e il ridisegno della bordura minerale delle aiuole in cui si trovano, permettendo così alle radici aeree un nuovo approdo che consentirà una maggiore stabilità alla pianta. Anche l’impianto di illuminazione è stato completato e la prossima settimana si procederà al montaggio dei corpi illuminanti.

I lavori attualmente procedono nelle altre aree e si concluderanno a giugno, mentre tutte le attività previste nel progetto saranno concluse entro il 2024.



Il progetto prevede, infatti, il restauro delle statue in marmo e delle vasche, un impianti wi- fi e di videosorveglianza, con controllo da remoto, e una piattaforma di servizi a supporto del fruitore e, in particolare, delle persone con disabilità sensoriali, anche attraverso un percorso tattile che consentirà una maggiore percorribilità del giardino.



Le attività previste all’interno del progetto del PNRR riguardano, infine, il coinvolgimento dei giovani attraverso laboratori didattici con le scuole. E' già stata attivata una convenzione con il liceo artistico Catalano questo consentirà il prosieguo di attività anche nel futuro.

Fonte: Comune di Palermo

