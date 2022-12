Natale a San Lorenzo

Palermo, sabato 3 dicembre ''Natale a piazza San Lorenzo''

L'evento sarà animato dall'Associazione Giovani Volontari Italiani ONLUS, in collaborazione con i commercianti della piazza e il comitato dei residenti.

Sabato 3 dicembre a partire della ore 16, partono le festività a Piazza San Lorenzo a Palermo. L'evento sarà animato dall'Associazione Giovani Volontari Italiani ONLUS, in collaborazione con i commercianti della piazza e il comitato dei residenti.

Quest il programma:

ore 16:30, incontro con Babbo Natale e la possibilità di poter fare la foto;

ore 17:00 degustazione dei prodotti offerti dai commercianti;

ore 17:30, cerimonia di accensione delle luminarie;

ore 18:00 sorteggio di gadget omaggiati dai commercianti;

ore 19:00 chiusura attività.

L’evento prevede l’accensione delle luminarie in piazza, una rassegna artistica, laboratorio per bambini e degustazioni con stand allestiti.

L’esposizione artistica sarà disponibile per tutta la durata dell’evento e farà da copertina ai gazebo presenti in piazza che per l’occasione verrà chiusa al traffico, permettendo un facile transito pedonale, mentre il laboratorio per bambini avrà inizio alle 16:30 e si chiuderà alle ore 18:00.

