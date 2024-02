viabilità

Palermo, sabato corteo pubblico tra piazza Guadagna e via Villagrazia: come cambia la viabilità

Potrebbero verificarsi possibili rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione veicolare legati allo svolgimento di un corteo pubblico che partirà da piazza Guadagna e si snoderà per via Villagrazia.

Pubblicata il: 23/02/2024

La Polizia Municipale di Palermo informa la cittadinanza che, nella giornata di sabato 24 febbraio prossimo, in alcune zone della città potrebbero verificarsi possibili rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione veicolare legati allo svolgimento di un corteo pubblico che partirà da piazza Guadagna e si snoderà per via Villagrazia. Orario previsto della manifestazione: 16/20.00.

Per motivi di sicurezza di ordine pubblico, l'Ufficio Traffico del Comune, con ordinanza n. 211 del 21/02/24, ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Villagrazia, nel tratto compreso tra piazza Guadagna e via Aloi dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2024 (e comunque fino a cessata esigenza).

