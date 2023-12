beneficenza

Palermo, sorrisi e regali per i piccoli pazienti dell'Ospedale dei bambini

Una mattinata trascorsa insieme ai piccoli pazienti dell'ambulatorio ospedaliero, in cui la magia e il calore del Natale traspare dai loro sorrisi, tra regali e dolci ricevuti.

Dopo il primo ‘Congresso nazionale benessere sanitario e sociale’, l’Associazione “Lilli Lorusso-Mano nella Mano” torna con un evento di beneficenza all’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo. Una mattinata trascorsa insieme ai piccoli pazienti dell’ambulatorio ospedaliero, in cui la magia e il calore del Natale traspare dai loro sorrisi, tra regali e dolci ricevuti.

“Come promesso e annunciato, le nostre attività riguardano soprattutto donne e bambini. Ed è proprio da loro che abbiamo voluto cominciare”, spiega il Dott. Alberti, medico estetico palermitano, fondatore e presidente dell’associazione in memoria della moglie scomparsa due anni fa. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della segreteria organizzativa Lamb Eventi, la stessa che ha anche curato una raccolta fondi in occasione della serata organizzata dalla Sif – Associazione Scientifica “Società Italiana di Flebolinfologia”, alla presenza di vari sponsor.

“Abbiamo voluto chiamare questa iniziativa ‘Mano nella Mano con Babbo Natale’ dedicandola ai più piccoli, regalandogli la vera atmosfera natalizia – continua Alberti -. L’idea di fare del bene, della beneficenza ai bambini è tutta di mia moglie. Lei poi è venuta a mancare e io ho portato avanti il suo sogno”.

Presente anche l’associazione “Pensiamo in Positivo” che, con la clown therapy, ha fatto divertire i piccoli pazienti tra cerchietti natalizi e camici colorati, coinvolgendoli in giocose attività. “Speriamo di poter continuare a far tante altre manifestazioni di questo tipo, con il supporto di tutti coloro che vorranno darci una mano”, conclude il dott. Alberti.

Partner dell’evento Fiasconaro, Nuova Ipsa Editore, Dolce Carollo e Prezzemolo e Vitale. Yellow Comunicazione, ufficio stampa dell’evento, ha collaborato devolvendo l’intero compenso all'associazione “Lilli Lorusso - mano nella mano”.

