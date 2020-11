Decoro urbano

Palermo, ultimati interventi di decoro e riqualificazione alla Cala

I dipendenti del Coime e dell'Area al Verde hanno ultimato nuovi interventi di decoro e riqualificazione della zona di via Porto Salvo, alla Cala.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 14:18:31 Letto 412 volte

Dopo quelli già effettuati in piazza Giulio Cesare e via Principe di Granatelli, dipendenti del Coime e dell’Area al Verde hanno ultimato nuovi interventi di decoro e riqualificazione della zona di via Porto Salvo, alla Cala, in prossimità del varco di ingresso alla ZTL.



Nel dettaglio, è stato realizzato un prato in erba nelle aiuole spartitraffico, sistemata la segnaletica e la fontana ubicata all'angolo della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo.



"Una collaborazione efficace e costruttiva tra i rami della Amministrazione - sottolineano il vicesindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone e l'assessore al Verde, Sergio Marino - che attivano interventi di recupero di aree comunali rendendole gradevoli e fruibili ".





(Foto di Stefano Patania)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!