Palermo, visita dell'assessore Pennino alla mostra itinerante a Palazzo Sclafani

Stamattina Rosi Pennino, Assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo, ha visitato la mostra itinerante "Nonostante il lungo tempo trascorso ... Le stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943-1945", attualmente ospitata all'interno del Palazzo Sclafani.

"Sono stata accompagnata lungo i corridoi dell'esposizione dal Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia. Il Palazzo Sclafani, infatti, è una delle sedi del suo Comando.

La mostra, aperta fino al prossimo 5 gennaio è articolata in quattro sezioni : la prima sezione è dedicata ai crimini di guerra militari, la seconda ai crimini di guerra commessi in Italia sulla popolazione civile, la terza ai deportati e la quarta sezione è dedicata ai processi dal dopoguerra ad oggi (1949-2013). La memoria è il filo conduttore che collega il presente al futuro, mantenendo saldi valori irrinunciabili, quali quelli della Democrazia e della pace. Con questa sequenza di avvenimenti ed argomenti la mostra si propone di far conoscere in maniera semplice una delle pagine più dolorose e complesse della nostra storia Nazionale.

Nonostante il Palazzo Sclafani sia un edificio del 1300, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche consente, anche a tutti coloro con problemi di mobilità, di poterne agevolmente fruire. Questa attenzione ai visitatori diversamente abili, e la gratuità della mostra, mi hanno favorevolmente colpita. Sono certa che questa iniziativa sia un valore aggiunto da promuovere e diffondere per la visita in tutti quei settori sensibili che afferiscono alle Attività Sociali."

