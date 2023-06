visite mediche gratuite

Palermo, visite mediche gratuite per i meno abbienti grazie ad accordo tra Comune e ''Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici''

Visite mediche specialistiche gratuite a Palermo per coloro che versano in situazioni di difficoltà socio economiche e non possono accedere alle cure offerte a pagamento dal Servizio Sanitario Nazionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2023 - 11:50:18 Letto 760 volte

Un servizio gratuito di visite mediche specialistiche per coloro che versano in situazioni di difficoltà socio economiche e non possono accedere alle cure offerte a pagamento dal Servizio Sanitario Nazionale. E' quanto previsto dal protocollo d’intesa che è stato sottoscritto questa mattina nei locali della Parrocchia di San Vincenzo dei Paoli, in via dei Quartieri, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dal presidente dell’associazione “Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici”, Francesco Paolo La Placa. Presente anche l'assessore alle attività sociali, Rosi Pennino.



Grazie a questa intesa, valida per un anno e rinnovabile, l’associazione fornirà visite specialistiche presso gli ambulatori di via dei Quartieri n. 19/A e di piazza Santa Cristina, a Borgo Nuovo, in forma completamente gratuita.



«Promuovere e ampliare la rete di collaborazioni del Comune con le realtà associative e di volontariato - affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino - è un obiettivo strategico per l’amministrazione e l’intesa siglata oggi va proprio in questa direzione. Per questa ragione ringraziamo l’associazione Onlus “Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici” perché fornirà un servizio gratuito a cittadini e residenti a Palermo che vivono in condizioni di disagio e la firma di questo protocollo rappresenta un ulteriore e concreto gesto di attenzione che questa amministrazione e, in particolare, l’assessorato alle Politiche sociali mettono in campo in favore delle fasce più deboli della città».



Sarà possibile accedere a visite, consulti ed esami strumentali che afferiscono alle branche di cardiologia, diabetologia, chirurgia, ginecologia, senologia, neurologia, infettivologia, otorinolaringoiatria, psicologia, nefrologia e geriatria, odontoiatria, ecografia, pneumologia, pediatria, con l'ausilio di elettrocardiografi, apparecchiature per ecocardio, ecografi con sonde, anche per ginecologia.



Il servizio è rivolto a persone di ogni età e di ogni nazionalità, residenti nel territorio cittadino, che abbiano la necessità di accedere a cure specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, se non a pagamento parziale o totale. Si accede su segnalazione del Servizio Sociale comunale, del territorio o sovra-circoscrizionale, previa attestazione da parte del medico di base. La condizione economica della persona interessata sarà attestata dal modello ISEE e dagli altri parametri previsti dalla normativa vigente in materia di prestazioni sociali.



La segnalazione potrà essere fatta dal Servizio Sociale segnalante all'indirizzo di posta elettronica dell’Associazione, aosvmc@libero.it, o al numero di telefono 3394802668, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio. In alternativa, il soggetto interessato al servizio potrà accedere al servizio anche direttamente, recandosi all’ambulatorio di via dei Quartieri il giovedì pomeriggio.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!