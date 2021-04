divieto di stazionamento

Palermo zona arancione: divieto di stazionamento per spiagge e parchi fino al 2 maggio

Fino al prossimo 2 maggio compreso è stato disposto, per l'intera giornata, il divieto di stazionamento in tutte le spiagge del litorale e all'interno del Parco della Favorita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2021 - 18:11:18 Letto 465 volte

Niente sole e abbronzatura primaverile sulle spiagge di Palermo nonostante il passaggio dalla zona rossa in arancione deciso ieri. Fino al prossimo 2 maggio compreso è stato disposto, per l'intera giornata, il divieto di stazionamento in tutte le spiagge del litorale che va da Sferracavallo e Mondello fino ad Acqua dei Corsari, e all'interno del Parco della Favorita, il polmone verde del capoluogo siciliano che si estende circa 400 ettari, e nel prato del Foro Umberto I, dalla Cala a Villa Giulia.

L'ordinanza, che riguarda "misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19", era stata firmata dal sindaco Leoluca Orlando quando Palermo si trovava in zona rossa, ma con il passaggio di colore ad arancione resterà tutto immutato. Dunque, in vista del weekend del primo maggio non si potrà sostare nelle spiagge, nonostante la primavera sia già arrivata in Sicilia con temperature previste che dovrebbero addirittura raggiungere i 30 gradi, e non si potrà andare a fare scampagnate nel Parco della Favorita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!