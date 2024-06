La scuola adotta la città

Panormus. La scuola adotta la città: 600 studenti sulla scalinata del Teatro Massimo per la cerimonia di chiusura

All'inizio della manifestazione, come da tradizione, una delegazione di studenti riconsegnerà al sindaco Lagalla le chiavi della città, date loro lo scorso 29 aprile in occasione della festa inaugurale della XXVIII edizione di Panormus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2024 - 15:35:59 Letto 846 volte

Giovedì 6 giugno, dalle 9.30 alle 13.00, sulla scalinata monumentale del Teatro Massimo, seicento alunni e alunne delle scuole cittadine animeranno una mattinata di canti, musica e performance aperta al pubblico in occasione della cerimonia di chiusura del progetto Panormus. All’inizio della manifestazione, come da tradizione, una delegazione di studenti riconsegnerà al sindaco Lagalla le chiavi della città, date loro lo scorso 29 aprile in occasione della festa inaugurale della XXVIII edizione di Panormus.



Le scuole e gli istituti a indirizzo musicale che parteciperanno con orchestre e cori, in ordine di esibizione, sono: scuola dell’infanzia Libere Arti, IC Margherita Hack, IC Verdi, IC Mattarella Bonagia, IC Scinà Costa, I.C. Florio – San Lorenzo, Educandato Maria Adelaide, IC Manzoni – Impastato, IC De Amicis – Da Vinci, IC Giotto-Cipolla, IC Sauro- Franchetti, IC Luigi Capuana e IC Di Vittorio.



Al termine delle esibizioni si svolgerà la premiazione del contest “Disegna la pace: premio Nicolay Catania”, quest’anno attività collaterale di Panormus, organizzato dall’associazione ComPA con il patrocinio del Comune di Palermo e della sua Consulta della Pace.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!