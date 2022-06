Partita della vita, al Barbera sport, spettacolo e solidarietà con un solo vincitore: le Associazioni dei Paratetraplegici

Partita della Vita

Partita della vita, al Barbera sport, spettacolo e solidarietÓ con un solo vincitore: le Associazioni dei Paratetraplegici

Tremila spettatori al Renzo Barbera di Palermo ieri sera per la Partita della Vita: l'intero incasso della serata alla Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici.

Tremila spettatori al Renzo Barbera di Palermo ieri sera per la Partita della Vita, un mix di sport, spettacolo e solidarietà che alla fine ha sancito un solo vincitore: la Faip, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici, alla quale andrà l’intero incasso della serata.

I veri vincitori dell’evento, promosso dall’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, capofila del progetto regionale sulle Mielolesioni, sono proprio loro, i soggetti con lesioni al midollo spinale, presenti con una folta delegazione ieri al Barbera.

“In Sicilia c’è ancora molto da fare - sottolinea Antonio Iacono responsabile del Trauma Center di Villa Sofia e del Progetto sulle mielolesioni – ma con questo progetto, stiamo tracciando una strada. Purtroppo dobbiamo constatare l’assenza delle istituzioni, per non parlare delle difficoltà organizzative ed economiche con la società Palermo F.C. che ci ha chiesto 18.000 euro per l’affitto del campo, con l’aggiunta di altri 9.000 euro per ‘i servizi offerti’ arrivando alla somma complessiva di 27.000 euro".

"Inoltre, se consideriamo lo scopo benefico dell’iniziativa – aggiunge Iacono – non credo che la società Palermo F.C. ci sia stata molto vicina, visto che ha preteso 4.000 euro per la pulizia consegnandoci una stadio sporco e una parte degli spogliatoi inagibili perché in ristrutturazione. L’incasso della partita, di circa 11.000 euro, a cui dovranno essere tolte le spese sostenute, sarà devoluto alla Faip Sicilia. Nonostante tutte queste difficoltà, i sacrifici fatti insieme a tutti i miei collaboratori e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica di grande impatto sociale, hanno regalato una serata di festa alle persone con disabilità e al pubblico presente allo stadio”.

Ritornando all’evento di ieri sera, la Nazionale italiana comici (Nic), la Nazionale calcio Deejay e la squadra dell’ASS. Medici Palermo, con una selezione di rappresentanti dell’A.S.D. Polizia di Stato e C.S.A.In. Palermo, hanno dato vita a match molto combattuti, ma che alla fine hanno decretato un solo vincitore, appunto la Faip, premiando però l’impegno di tutti i giocatori scesi in campo.

Il Presidente della Faip, Vincenzo Falabella ha ricevuto come primo premio la coppa della Partita della Vita. L’altra coppa è stata assegnata a Giovanni Rotino presidente dell’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali. Premiate con una coppa anche le squadre che hanno partecipato al triangolare, chiudendo così in bellezza una serata, presentata da Nadia La Malfa, Roberto Oddo e Stefania Andriola ricca di momenti significativi, con i tanti artisti palermitani testimoni di sport e solidarietà, davanti ad un pubblico che ha seguito l’evento con grande partecipazione.

La Nazionale Medici, comunque, dopo aver vinto, 3-0, con la Nazionale Deejay, ha sconfitto per 2-0 la Nazionale Comici (Nic) mentre nel match conclusivo la Nazionale Deejay ha vinto 1-0 con la Nazionale Comici. Ma la cronaca ieri sera aveva assolutamente un valore relativo, di fronte ad un solo, vero, vincitore, ovvero le associazioni le Associazioni Italiane dei Paratetraplegici.

