Pedonalizzazione Mondello

Pedonalizzazione Mondello: collocati segnaletica e new jersey

L'area sarÓ definitivamente pedonale dalle ore 14 e le automobili non potranno pi¨ transitare (salvo le deroghe concesse dall'ordinanza).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2023 - 12:45:13 Letto 883 volte

«Stamattina con la collocazione dei new jersey e della segnaletica prende il via la pedonalizzazione del lungomare di Mondello, deliberata dalla Giunta comunale qualche settimana fa.

L’area sarà definitivamente pedonale dalle ore 14 e le automobili non potranno più transitare (salvo le deroghe concesse dall’ordinanza).

Le macchine eventualmente ancora parcheggiate avranno 48 ore, come prevede la legge, per essere spostate prima di essere rimosse. Si conferma che l’area pedonale lungomare e la ZTL attorno alla piazza saranno costantemente controllate dalla Polizia Municipale per impedire abusi e saranno monitorate dal Comune per eventuali migliorie».

Lo scrive in una nota stampa l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!