Per la Giornata della Legalità 300 studenti raccontano la lotta alla mafia con Salvatore Borsellino

L'Edizione di quest'anno vede un focus su Salvatore Borsellino, che sarà il Centro dell'attività, nel ricordo del fratello e per promuovere la ricerca di una verità che ancora oggi tarda arrivare.

Giorno 23 maggio 2023, in occasione della giornata della Legalità, torna l'evento "Capitani Coraggiosi" iniziativa volta alla formazione del giovane alla cultura della legalità. La Manifestazione istituita a Matera 2019 nell'anno della sua nomina a Capitale della Cultura Europea - è diretta dal regista Lorenzo Muscoso e affronta l'argomento coinvolgendo attivamente i giovani e puntando all'espressione artistica come mezzo per una formazione di coscienza.

Oltre 60 gli speciali televisivi realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Russell - Fontana, mediante un lavoro di ricerca e approfondimento sui tanti che hanno combattuto la mafia da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino a Peppino Impastato e Don Pino Puglisi.

Iniziativa che promuove la crescita personale e di grande importanza culturale, e che infine, crea un ponte simbolico tra Lombardia e Sicilia. Inoltre, si è diffusa tra le scuole il proposito "la Settimana della Legalità" a cui hanno aderito un numero considerevole di Enti, i cui docenti hanno parlato del problema attraverso la fruizione di opere cinematografiche.

L'Edizione di quest'anno vede un focus su Salvatore Borsellino, che sarà il Centro dell'attività, nel ricordo del fratello e per promuovere la ricerca di una verità che ancora oggi tarda arrivare: L'Agenda Rossa del Magistrato in cui erano contenuti informazioni, sparita durante l'attentato e mai ritrovata. Quel taccuino che probabilmente conteneva notizie su trattative tra mafia e Stato. L'evento si aprirà alle 9.30 con l'inaugurazione di Salvatore del "Muro della Legalità" presso il complesso scolastico di Arese, all'interno dello spazio Europa Unita, realizzato dai ragazzi delle elementari insieme a quelli delle superiori. Saranno presenti le Forze dell'Ordine e una rappresentanza dei Bersaglieri.

Alle 10 presso l'Auditorium Ariston di Lainate, Salvatore incontrerà 300 giovani delle scuole, nel corso della mattinata vi saranno collegamenti in remoto con Leoluca Orlando, Pif, Pasquale Scimeca, Tony Sperandeo, Roberta Gatani, Antonio Vassallo, Piera Aiello, Roberto Gueli, Veronica D'Agostino, Michele Cucuzza, Tony Gentile, Paolo Borrometi. Intervento anche del pentito di cosa nostra, Gaspare Mutolo.

All'interno dello luogo, saranno quindi proiettati i lavori degli studenti, e a seguire la proiezione di uno spezzone, in anteprima, del documentario "Io e Paolo" per la regia di Muscoso, momenti musicali con Federico Molea, un reading teatrale su Giancarlo Siani, interpretato dall'attore e Prof. Vincenzo Albano che ha collaborato attivamente alla riuscita dell'evento.

Il tutto sarà moderato da Alessandro Gortan, Noemi Martinoli, Alice Vanoni.

Una Manifestazione resa possibile grazie al supporto Dirigente scolastica Giuseppina Pelella e del lavoro di coordinamento della Prof.ssa Laura Moja e dell'aiuto di Prof.ssa Pamela Passalacqua, e infine realizzato grazie al supporto del Comune di Lainate, nella persona del Sindaco Tagliaferro e dell' Ass. Cultura Daniele Maddonini.

