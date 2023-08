villetta Nino Vaccarella

Petralia Soprana, inaugurata villetta dedicata a Nino Vaccarella

Il ricordo di Nino Vaccarella è ancora vivo tra i madoniti e i tanti presenti alla scopertura della targa lo hanno testimoniato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2023 - 11:43:44 Letto 728 volte

Il Comune di Petralia Soprana dedica una villetta a Nino Vaccarella. L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del figlio del celebre pilota, Giovanni. Davanti ad amministratori, cittadini, amanti delle corse e di vari piloti delle Madonie, il sindaco Pietro Macaluso assiema al Presidente del Consiglio Laura Sabatino hanno scoperto la targa posta all’ingresso della villetta di via G.L. Sgadari all’ingresso del Borgo più bello d’Italia.

“Abbiamo voluto dedicare questo spazio verde a Nino Vaccarella per onorare il pilota e l’uomo che ha amato il suo paese e le sue origini – ha detto il sindaco Pietro Macaluso. Il suo nome all’ingresso di questa villetta è anche un modo per lasciare la sua memoria ai posteri di questo paese e fare ricordare le sue gesta scritte negli almanacchi sportivi”.

Il ricordo di Nino Vaccarella è ancora vivo tra i madoniti e i tanti presenti alla scopertura della targa lo hanno testimoniato. A Petralia Soprana Nino Vaccarella era sempre accolto con affetto e ammirazione. La sua presenza in piazza si faceva notare. Era un punto di riferimento di tutti i piloti paesani e non solo ai quali dava piccoli consigli che in gara diventavano un asso nella manica. Era una persona eccezionale alla quale il Comune di Petralia Soprana il 10 giugno del 2013 aveva già conferito la cittadinanza onoraria. In quell'occasione il “preside volante”, vincitore di tre edizioni della Targa Florio, del Nurbugring e di Le Mans, ha ricordato oltre alle sue imprese anche le sue origini petralesi.

“Sono contento che il Comune di Petralia Soprana ha intitolato a mio padre questa villetta – ha detto Giovanni Vaccarella. Questo mi fa pensare che ha fatto qualcosa per essere ricordato. Mi dispiace per altri comuni come quello di Palermo che non hanno ancora capito il valore di mio padre. Sono felice quando vengono organizzate iniziative come questa a Petralia Soprana dove noi siamo di casa. L’intitolazione di questa villetta è un grande orgoglio per me e per mio padre”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!