Policlinico di Palermo, Schifani inaugura la nuova area emergenza

Inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo.

27/02/2023

"Oggi è una giornata bella per la nostra città, siamo particolarmente sensibili come governo alle aree di emergenza che devono essere ospitali e accoglienti per il paziente in un momento traumatico". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell'inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo.

"Sono venuto qui tre mesi fa, non avevo ancora assessori, per un sopralluogo e avevo riscontrato anomalie procedurali e di tempismo - ha detto Schifani - non c'era alcun coordinamento effettivo anche perché abbiamo scoperto che i sub appaltatori non erano pagati dagli appaltatori. Abbiamo dato l'indirizzo a Salvatore Iacolino, che abbiamo nominato giorni dopo come commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, di pagare direttamente i sub appaltatori e abbiamo finalmente sbloccato tutto. Ci voleva poco: volontà e capacità".

Fonte: Ansa

