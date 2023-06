viabilità

''POMPIERI sotto le stelle'': tutti i divieti e le strade chiuse a Palermo

Limitazione della circolazione veicolare e pedonale in Via Scarlatti ed altre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2023 - 16:31:37 Letto 778 volte

In occasione della manifestazione "POMPIERI sotto le stelle", in programma a Palermo il 09 Luglio 2023, l'Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emanato l'Ordinanza n.923 relativa alla limitazione della circolazione veicolare e pedonale in Via Scarlatti ed altre.

VIA SCARLATTI tratto compreso tra la via Favara e la via Donizzetti: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza e chiusura al transito veicolare dalle ore 08.00 del 09 luglio 2023;

tratto compreso tra la via Favara e la via Donizzetti: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza e chiusura al transito veicolare dalle ore 08.00 del 09 luglio 2023; PIAZZA VERDI tratto compreso tra la via Volturno e la via Mura di San Vito, tratto compreso tra la via Mura di San Vito e la Via Alberto Favara: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza, ad eccezione di mezzi autorizzati dei Vigili del Fuoco;

tratto compreso tra la via Volturno e la via Mura di San Vito, tratto compreso tra la via Mura di San Vito e la Via Alberto Favara: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza, ad eccezione di mezzi autorizzati dei Vigili del Fuoco; VIA FAVARA intero tratto in entrambi i lati: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza, ad eccezione di mezzi autorizzati dei Vigili del Fuoco;

intero tratto in entrambi i lati: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza, ad eccezione di mezzi autorizzati dei Vigili del Fuoco; PIAZZA DELLE STIGMATE tratto compreso tra la via Favara e la Via Amico Ugo Antonio: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza;

tratto compreso tra la via Favara e la Via Amico Ugo Antonio: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza; Tutti i mezzi provenienti dalla Via F.sco Raimondi avranno l’obbligo di svoltare a Dx per via A. Ugo Amico e potranno percorrere la via Donizetti fino a Piazza Verdi;

avranno l’obbligo di svoltare a Dx per via A. Ugo Amico e potranno percorrere la via Donizetti fino a Piazza Verdi; VIA AMICO UGO ANTONIO tratto compreso tra la via F.sco Raimondo e la Via Donizetti: Istituzione del senso unico di marcia nel senso e nel tratto, i mezzi che vi transiteranno dovranno dare la precedenza ai mezzi provenienti dalla via Donizetti lato Monte istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 02.00 del 09 luglio 2023 fino a cessata esigenza.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!