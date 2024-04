Ponte Corleone

Ponte Corleone, nuova odinanza per restringimento carreggiata direzione Catania

Chiusura al transito veicolare della corsia o porzioni di essa per consentire la posa in opera della barriera bordo laterale, dei tratti di transizione e dei tratti terminali di viale Regione Siciliana, direzione Catania.

23/04/2024

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, con ordinanza n. 497 del 22/04/2024, per consentire la posa in opera della barriera bordo laterale, dei tratti di transizione e dei tratti terminali di viale Regione Siciliana, direzione Catania, lungo il ponte Corleone, ha disposto la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa come segue:

- Dal giorno 29 al giorno 30 aprile, nelle ore notturne (dalle 21:00 alle 6:00), in corrispondenza della

corsia lato valle. Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal

Codice della Strada nello schema riportato nella planimetria allegata (v. tav. 17 ter).

- Dal giorno 2 al giorno 3 maggio, nelle ore notturne (dalle 21:00 alle 6:00), in corrispondenza della

corsia lato monte. Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto

dal Codice della Strada nello schema riportato nella planimetria allegata (v. tav. 16 ter).

Restano confermate le limitazioni disposte dell’O.D. n° 1677 del 20/12/2023.

