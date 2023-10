Premio nazionale delle arti

Premio nazionale delle arti sezione Jazz, scelto il Conservatorio Scarlatti di Palermo per la XVII edizione

Quindici partecipanti e Concerto finale al Santa Cecilia. Il Ministero sceglie il Conservatorio di Palermo per la sezione Jazz del Premio nazionale delle arti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2023 - 00:04:00 Letto 961 volte

Si svolgerà a Palermo la XVII edizione del Premio nazionale delle arti per la sezione Jazz nei giorni 25 e 26 ottobre 2023. Promosso dal Ministero dell'Università e Ricerca, Segretariato generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, il Premio è stato ideato per valorizzare e mettere in luce i migliori talenti in ambito nazionale degli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale (Conservatori, Accademie, Istituti per le industrie artistiche).

Quest’anno, il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo è stato designato a organizzare la sezione JAZZ. Si sono iscritti oltre 15 partecipanti, tra solisti e gruppi provenienti da altrettanti conservatori italiani, che si contenderanno il passaggio alla finale il 25 ottobre in Sala Sollima a partire dalle ore 10.00. Saranno scelti tre finalisti che si esibiranno invece il 26 ottobre al Teatro di Santa Cecilia alle ore 17.00. Al termine del Concerto finale, la giuria, composta da Ignazio Garsia, Mario Caccia e Giorgio Rosciglione, decreterà il vincitore. Assai ricca di collaborazione l'edizione di quest'anno. La Fondazione "The Brass Group" inserirà un concerto del vincitore nell'ambito del prossimo "Sicilia Jazz Festival" e la Fondazione "Pino Daniele" metterà a disposizione una borsa di studio.

Tutte le prove del Premio sono aperte al pubblico con ingresso libero al Teatro di Santa Cecilia.

Fonte: Conservatorio Scarlatti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!